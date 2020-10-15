В Челябинске таксистов обязали отвозить пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы

В Челябинске местные власти договорились с «Яндекс.Такси» о том, что водители сервиса будут отвозить пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы на компьютерную томографию. Об этом сообщило «МБХ медиа».

Таксисты, по мнению авторов инициативы, смогут компенсировать дефицит машин скорой помощи. «Их водители будут обеспечены средствами защиты и проинструктированы по технике безопасности. Оплата работы будет производиться за счет бюджета», — сказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Однако сами таксисты обеспокоены идеей властей: они боятся заразиться коронавирусом и не хотят подвергать опасности пассажиров. «Боюсь, что заразится кто‑то, кто поедет следующим», — заявил один из водителей.

Сервис обещал выделить отдельный парк для перевозки заболевших, в этих машинах установят специальные защитные экраны и будут проводить ежедневную дезинфекцию. Как будут выбирать автомобили, непонятно — по словам водителей, у «Яндекс.Такси» нет собственных машин.

Кроме того, таксисты не уверены, что их действительно станут предупреждать о перевозках больных коронавирусом людей. Некоторые водители призывают коллег к забастовке. Другие же считают риск оправданным: они готовы развозить пациентов при условии хорошей оплаты.

За последние сутки в России выявили 13 754 новых случая коронавируса. В Челябинской области заболели 97 человек.