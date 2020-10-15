В Петербурге создали первую в России инвалидную коляску для экстремального вождения, сообщили «Такие дела». Ранее такие коляски выпускали только за рубежом.
Модель разработали по просьбе фонда «Точка опоры» специально для параспортсмена Вячеслава Приемышева — он начал заниматься экстремальным вождением в прошлом году и до последнего тренировался на обычной коляске.
«Коляска должна быть специальная, спортивная. Для жизни другая. А мы на чем живем, на том и тренируемся. Это сильно тормозит развитие. По большому счету все, что могли, выжали уже из наших бытовых колясок», — рассказывает тренер Приемышева Виктор Кузнецов.
Фонд собрал 250 тыс. рублей на производство коляски. Ее изготовила компания «Люкор», которая выпускает индивидуальные коляски для других видов спорта — танцев, тенниса, бадминтона, баскетбола, регби.
По словам Кузнецова, новая коляска позволит спортсмену безболезненно делать прыжки и снизить нагрузку на спину атлета. Модель оснащена независимой подвеской, регулируемой задней спинкой, развалом колес, возможностью смены амортизатора и изменения центра тяжести.
На специальной коляске для экстремального вождения Приемышев сможет в ближайшее время поучаствовать на чемпионате в Германии. Там ему предстоит выполнить различные трюки на фанбоксах, рампах и рейлах.
Экстремальное вождение коляски, или WCMX, — появившаяся несколько лет назад в США спортивная дисциплина, предполагающая исполнение сложных элементов на специальных горках скейтпарка. В России этим видом спорта занимаются в возрасте от 5 лет.
На прошлой неделе другой спортсмен на инвалидной коляске Никита Ванков спас тонущего человека в Анапе. Навыки помощи на воде он освоил благодаря занятиям парадайвингом.