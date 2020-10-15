перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СК отказался расследовать дело гомосексуального мужчины о разглашении персональных данных 21:32
Москвичей перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток 21:22
«Открытые медиа»: Тихановской предлагали освободить мужа в обмен на призыв прекратить протесты 21:17
Врач назвал главные причины смерти работников в офисе 20:59
Вход в бары по QR-коду, новый клип Noize MC и Монеточки и другие новости дня 20:49 Дайджест
Peter Kasprzyk/Unsplash В Челябинске таксистов обязали отвозить пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы
В Челябинске таксистов обязали отвозить пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы 20:45
В Петербурге создали первую в России инвалидную коляску для экстремального вождения 20:05
Найденную с помощью пакетика чая утечку воздуха на МКС устранят поролоном и пленкой 19:56
И.о. президента Киргизии подал в отставку через несколько часов после отставки президента 19:49
Москва попала в топ-5 лучших городов мира для прогулок 19:33
МЧС России Инспектор МЧС спас трех белух в Хабаровском крае
Инспектор МЧС спас трех белух в Хабаровском крае 19:07
В Петербурге объявили тендер на закупку человеческих конечностей 18:35
Премьер Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из‑за фото в пиджаке с глубоким вырезом 18:34
Умер советский диссидент и правозащитник Виктор Дзядко 17:47
Космонавтам запретили устраивать драки и мусорить на Луне 17:42
Незнакомец на реактивном ранце опять появился рядом с аэропортом Лос-Анджелеса. Дело расследует ФБР 17:03
Hormel Foods/YouTube В США раздадут защитные маски с запахом бекона
В США раздадут защитные маски с запахом бекона 16:55
В Москве мать детей с инвалидностью рассказала о проблемах с разблокировкой карт 16:46
Электронные билеты в культурные учреждения Москвы сделали обязательными 16:44
Live Systema и Epicc запускают шоу «Fresh & Loud». Оно познакомит с творчеством российских фрешменов 16:29
Отключить рекламу

В Петербурге создали первую в России инвалидную коляску для экстремального вождения

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:05

В Петербурге создали первую в России инвалидную коляску для экстремального вождения, сообщили «Такие дела». Ранее такие коляски выпускали только за рубежом.

Модель разработали по просьбе фонда «Точка опоры» специально для параспортсмена Вячеслава Приемышева — он начал заниматься экстремальным вождением в прошлом году и до последнего тренировался на обычной коляске.

«Коляска должна быть специальная, спортивная. Для жизни другая. А мы на чем живем, на том и тренируемся. Это сильно тормозит развитие. По большому счету все, что могли, выжали уже из наших бытовых колясок», — рассказывает тренер Приемышева Виктор Кузнецов.

Фонд собрал 250 тыс. рублей на производство коляски. Ее изготовила компания «Люкор», которая выпускает индивидуальные коляски для других видов спорта — танцев, тенниса, бадминтона, баскетбола, регби.

По словам Кузнецова, новая коляска позволит спортсмену безболезненно делать прыжки и снизить нагрузку на спину атлета. Модель оснащена независимой подвеской, регулируемой задней спинкой, развалом колес, возможностью смены амортизатора и изменения центра тяжести.

На специальной коляске для экстремального вождения Приемышев сможет в ближайшее время поучаствовать на чемпионате в Германии. Там ему предстоит выполнить различные трюки на фанбоксах, рампах и рейлах.

Экстремальное вождение коляски, или WCMX, — появившаяся несколько лет назад в США спортивная дисциплина, предполагающая исполнение сложных элементов на специальных горках скейтпарка. В России этим видом спорта занимаются в возрасте от 5 лет.

На прошлой неделе другой спортсмен на инвалидной коляске Никита Ванков спас тонущего человека в Анапе. Навыки помощи на воде он освоил благодаря занятиям парадайвингом.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле

Другие материалы по темам

Люди
Виктор Кузнецов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить