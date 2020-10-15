В Петербурге создали первую в России инвалидную коляску для экстремального вождения, сообщили «Такие дела». Ранее такие коляски выпускали только за рубежом.

Модель разработали по просьбе фонда «Точка опоры» специально для параспортсмена Вячеслава Приемышева — он начал заниматься экстремальным вождением в прошлом году и до последнего тренировался на обычной коляске.

«Коляска должна быть специальная, спортивная. Для жизни другая. А мы на чем живем, на том и тренируемся. Это сильно тормозит развитие. По большому счету все, что могли, выжали уже из наших бытовых колясок», — рассказывает тренер Приемышева Виктор Кузнецов.