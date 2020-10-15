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Найденную с помощью пакетика чая утечку воздуха на МКС устранят поролоном и пленкой

Семён Гудошников
Сегодня в 19:56

Российскому экипажу Международной космической станции предложили использовать пленку и кусочки поролона, чтобы устранить утечку воздуха, которую ранее нашли при помощи пакетика чая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалист подмосковного центра управления полетами рассказал космонавту Ивану Вагнеру, что на борт МКС отправили план оклейки щели. Экипаж применит поролон с пленкой, чтобы образовался пузырь, который схлопнется, если начнет выходить воздух.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал экипажу, что утечка воздуха «безумно малая», и она «то есть, то нет». Предположительное отверстие размером 0,6–0,8 миллиметра сложно найти. Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев считает, что на станцию придется доставлять дополнительные баллоны с воздухом, если космонавтам не удастся заделать щель.

Утечку в российском модуле «Звезда» получилось найти после того, как члены экипажа подвесили в невесомости пакетик чая и проследили за его движением. Отверстие обнаружили рядом с аппаратурой широкополосной системы связи.

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