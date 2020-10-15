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И.о. президента Киргизии подал в отставку через несколько часов после отставки президента

Семён Гудошников
Сегодня в 19:49

Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер республиканского парламента Канатбек Исаев подал в отставку. Об этом пишет 24.kg.

Исаев находился в статусе и. о. президента менее суток: он получил эту должность автоматически после того, как об отставке объявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Сейчас исполнение обязанностей президента перейдет премьер-министру Садыру Жапарову — экс-главе Киргизии, которого несколько суток назад выпустили из тюрьмы под давлением демонстрантов.

Протесты в Киргизии начались 5 октября, после выборов в парламент, по итогам которых места в правительстве заняли представители провластных партий. Основные оппозиционные партии не прошли. О начале протестов можно прочитать здесь.

Протестующие захватили несколько правительственных зданий, а также выпустили из СИЗО и тюрем бывших президента, главу его аппарата, премьер-министров и других чиновников. ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными, а правительство страны во главе с премьер-министром было отправлено в отставку.

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