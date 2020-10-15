Москва попала в топ-5 лучших городов мира для прогулок

Москва заняла второе место в списке лучших городов мира для прогулок. Об этом говорится в исследовании американского Института транспорта и политики развития, пишет The Guardian.

Специалисты изучили около тысячи городов и оценили их по трем критериям: близость к паркам и свободным от автомобилей зонам, близость больниц и школ, а также средний размер кварталов.

Москва заняла второе место как раз по первому критерию, уступив лидерство Гонконгу. В рейтинг также попали Париж, Богота и Лондон. В два других топа Москва не вошла.

Лидером по близости больниц и школ оказался Париж, после которого идут Лима, Лондон, Сантьяго и Богота. Самым комфортным с точки зрения среднего размера кварталов оказался Хартум в Судане. Дальше идут Богота, Лима, Карачи и Токио.

В отчете также приведены доказательства того, что в местах, где гулять легче и безопаснее: меньше загрязнение воздуха, меньше смертей на дорогах и лучше работают местные предприятия. Кроме того, в таких городах люди реже страдают от ожирения, у них больше времени для игр и в обществе ниже уровень неравенства.

Ранее Москва заняла 32-е место в рейтинге 100 главных инновационных кластеров мира. С 2017 года российская столица поднялась в списке Global Innovation Index на 25 мест. Первое место занял кластер Токио — Иокогама.