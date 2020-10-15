Премьер Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из‑за фото в пиджаке с глубоким вырезом

В Финляндии разгорелась дискуссия вокруг фотосессии премьер-министра страны Санны Марин для журнала Trendi. Девушку осудили за фото в пиджаке с глубоким вырезом, надетом на голое тело.

Фотография в инстаграм-аккаунте глянца собрала почти 30 тыс. лайков, но в то же время встретила волну критики со стороны некоторых пользователей. Премьер столкнулась с непониманием и даже осуждением — многие упрекнули ее в несоответствии занимаемой должности.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Санны Марин. Чтобы приободрить девушку, люди начали публиковать в своих аккаунтах снимки в пиджаках с глубоким вырезом. Флешмоб в ее поддержку идет под хештегом #imwithsanna.