В Петербурге объявили тендер на закупку человеческих конечностей

Петербургский институт травматологии имени Вредена решил закупить замороженные части тела для проведения мастер-классов для врачей. Заявку учреждение разместило на сайте госзакупок.

Общая стоимость контракта — 12,8 млн рублей. По 93 тыс. рублей институт готов заплатить за шесть верхних конечностей с тремя суставами до кончиков пальцев, по 144 тыс. — за 12 нижних конечностей и столько же за различные виды торса (с внутренними органами и без) — всего 24 штуки.

В заявке отмечается, что фрагменты тел должны иметь сохранный объем и тургор тканей (напряженное состояние клеточных оболочек). Поставить конечности нужно в замороженном и незафиксированном виде.

Директор института Рашид Тихилов заявил, что подобные закупки — обычная практика для крупных медицинских и научных центров. «Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене», — пояснил доктор.

По его словам, закупки частей тела институт проводит раз в полтора-два года в точном соответствии с федеральным законом. Обычно биоматериал по таким закупкам поставляют не из России, а из других стран, добавил он.