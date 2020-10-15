Умер советский диссидент и правозащитник Виктор Дзядко

В Москве на 65 году жизни умер советский диссидент, правозащитник и публицист Виктор Дзядко. Об этом пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на родных правозащитника. По словам родственников, в последнее время он тяжело болел.

В советское время Виктор Дзядко активно участвовал в работе Фонда помощи политзаключенным, созданном Александром Солженициным. Он дружил с другими известными диссидентами — Натальей Горбаневской, Александром Гинзбургом, Натальей Столяровой, Феликсом Световым и Зоей Крахмальниковой.

В начале 00-х Дзядко вместе с супругой Зоей Световой участвовали в кампании по поддержке фигуранов дела ЮКОСа. Несколько лет назад у них дома был проведен десятичасовой обыск, который СК объяснил расследованием по новому делу компании Ходорковского.

У Дзядко и Световой четверо детей — дочь Анна и трое сыновей, известных в России журналистов: главред телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, основатель просветительского проекта «Арзамас» Филипп Дзядко и редактор РБК Тимофей Дзядко.