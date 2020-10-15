перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер советский диссидент и правозащитник Виктор Дзядко 17:47
Космонавтам запретили устраивать драки и мусорить на Луне 17:42
Незнакомец на реактивном ранце опять появился рядом с аэропортом Лос-Анджелеса. Дело расследует ФБР 17:03
Hormel Foods/YouTube В США раздадут защитные маски с запахом бекона
В США раздадут защитные маски с запахом бекона 16:55
В Москве мать детей с инвалидностью рассказала о проблемах с разблокировкой карт 16:46
Электронные билеты в культурные учреждения Москвы сделали обязательными 16:44
Live Systema и Epicc запускают шоу «Fresh & Loud». Оно познакомит с творчеством российских фрешменов 16:29
Клоун и могильщик в клипе группы «СБПЧ» на песню «Прах» 16:22
LucianoGarbati/Instagram Статуя горгоны Медузы с головой Персея, ставшая символом #MeToo, вызвала критику
Статуя горгоны Медузы с головой Персея, ставшая символом #MeToo, вызвала критику 16:04
«Затяжной COVID»: переболевшие коронавирусом жалуются на «мозговой туман» и истощение 16:00
Netflix убрал из русскоязычной версии нелокализованные проекты Обновлено в 15:51
В русскоязычном Netflix сериал о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить» 15:42
Канье Уэст написал, что хочет выступить в Армении 15:17
Tate Ward Auctions Пэрис Хилтон решила купить альбом Бэнкси с пародией на нее
Пэрис Хилтон решила купить альбом Бэнкси с пародией на нее 15:06
Парни из пузырей: The Flaming Lips нашли способ изолировать себя и зрителей на концерте 14:55
Apple снизила цену на EarPods и адаптер питания, которые убрала из комплектов iPhone 14:52
На МКС нашли утечку воздуха с помощью пакетика чая 14:45
Московские власти смягчили требования по передаче данных об удаленных сотрудниках 14:24
Start В Еврейском музее пройдет встреча с создателями сериала «Хороший человек» об ангарском маньяке
В Еврейском музее пройдет встреча с создателями сериала «Хороший человек» об ангарском маньяке 14:19
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта 13:56
Отключить рекламу

Космонавтам запретили устраивать драки и мусорить на Луне

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:42

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) представило список ограничений для космонавтов, которые будут участвовать в освоении Луны в рамках космической программы «Артемида», сообщает Associated Press. Например, на земном спутнике будет запрещено драться или мусорить.

Свод правил основан на Договоре о космосе 1967 года и других соглашениях. Соблюдать принципы, прописанные в документе, должны все 8 стран-участниц «Артемиды». Среди них — США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, ОАЭ и Великобритания. Ожидается, что в будущем к программе присоединятся и другие государства.

Космическое агентство запрещает не только устраивать драки и загрязнять местность, но и посягать на исторические достопримечательности.

Вот полный список правил НАСА:


  1. Все должны прийти с миром.
  2. Секретность запрещена, все запускаемые объекты необходимо идентифицировать.
  3. Все участники должны помогать друг другу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с космонавтами.
  4. Космические системы должны быть универсальными.
  5. Исторические места должны быть сохранены, а любой образовавшийся космический мусор должен быть надлежащим образом утилизирован.
  6. Одни космические аппараты, например вездеходы, не должны мешать работе других космических аппаратов.

Весной 2019 года НАСА анонсировало лунную программу «Артемида». Она будет состоять из трех этапов: беспилотного полета вокруг Луны, облета спутника с экипажем на борту и, наконец, высадки астронавтов на поверхность — среди них может оказаться женщина-астронавт.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле

Другие материалы по темам

Теги
NASA
Associated Press
Роскосмос
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить