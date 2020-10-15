Космонавтам запретили устраивать драки и мусорить на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) представило список ограничений для космонавтов, которые будут участвовать в освоении Луны в рамках космической программы «Артемида», сообщает Associated Press. Например, на земном спутнике будет запрещено драться или мусорить.

Свод правил основан на Договоре о космосе 1967 года и других соглашениях. Соблюдать принципы, прописанные в документе, должны все 8 стран-участниц «Артемиды». Среди них — США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, ОАЭ и Великобритания. Ожидается, что в будущем к программе присоединятся и другие государства.

Космическое агентство запрещает не только устраивать драки и загрязнять местность, но и посягать на исторические достопримечательности.

Вот полный список правил НАСА:

Все должны прийти с миром. Секретность запрещена, все запускаемые объекты необходимо идентифицировать. Все участники должны помогать друг другу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с космонавтами. Космические системы должны быть универсальными. Исторические места должны быть сохранены, а любой образовавшийся космический мусор должен быть надлежащим образом утилизирован. Одни космические аппараты, например вездеходы, не должны мешать работе других космических аппаратов.

Весной 2019 года НАСА анонсировало лунную программу «Артемида». Она будет состоять из трех этапов: беспилотного полета вокруг Луны, облета спутника с экипажем на борту и, наконец, высадки астронавтов на поверхность — среди них может оказаться женщина-астронавт.