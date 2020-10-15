Космонавтам запретили устраивать драки и мусорить на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) представило список ограничений для космонавтов, которые будут участвовать в освоении Луны в рамках космической программы «Артемида», сообщает Associated Press. Например, на земном спутнике будет запрещено драться или мусорить.
Свод правил основан на Договоре о космосе 1967 года и других соглашениях. Соблюдать принципы, прописанные в документе, должны все 8 стран-участниц «Артемиды». Среди них — США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, ОАЭ и Великобритания. Ожидается, что в будущем к программе присоединятся и другие государства.
Космическое агентство запрещает не только устраивать драки и загрязнять местность, но и посягать на исторические достопримечательности.
Вот полный список правил НАСА:
- Все должны прийти с миром.
- Секретность запрещена, все запускаемые объекты необходимо идентифицировать.
- Все участники должны помогать друг другу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с космонавтами.
- Космические системы должны быть универсальными.
- Исторические места должны быть сохранены, а любой образовавшийся космический мусор должен быть надлежащим образом утилизирован.
- Одни космические аппараты, например вездеходы, не должны мешать работе других космических аппаратов.
Весной 2019 года НАСА анонсировало лунную программу «Артемида». Она будет состоять из трех этапов: беспилотного полета вокруг Луны, облета спутника с экипажем на борту и, наконец, высадки астронавтов на поверхность — среди них может оказаться женщина-астронавт.