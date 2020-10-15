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В Москве мать детей с инвалидностью рассказала о проблемах с разблокировкой карт

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:46

Жительница Москвы пожаловалась, что ее дети с инвалидностью не могут воспользоваться своими социальными картами, чтобы съездить к врачу. Об этом женщина рассказала изданию «Подъем».

По ее словам, уже неделю она пытается решить эту проблему по телефону горячей линии, но все безуспешно.

«Звонила на горячую линию и по нескольку раз объясняла ситуацию, меня переводили на других операторов, потом все срывалось или все были заняты. Один раз женщина снисходительным тоном сказала, что направление нужно внести в ЕМИАС в поликлинике, и карты автоматически разблокируются», — поделилась собеседница издания.

Получив все необходимые направления и справки, женщина столкнулась с новой проблемой: в поликлинике ей заявили, что в первый раз слышат про внесение данных в ЕМИАС. Теперь она снова пытается дозвониться до операторов, чтобы те разъяснили ситуацию.

С 9 октября приостановлено действие социальных карт для школьников и пенсионеров. Учащиеся не смогут ими воспользоваться до 18 октября, и до 28 октября бесплатный проезд будет недоступен для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

При этом столичный мэр Сергей Собянин обещал, что карты будут разблокированы для тех, кто направляется к врачу для получения неотложной помощи.

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