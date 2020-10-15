Электронные билеты в культурные учреждения Москвы сделали обязательными

Войти в культурные учреждения Москвы с 19 октября можно будет только по электронным билетам. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Правило пока введено в местах, находящихся в ведомстве столичных властей, но позже к ним могут присоединиться и другие организации. Потребность в переходе к электронным билетам объяснили санитарными нормами, действующими в городе в связи с пандемией коронавируса.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при продаже электронных билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50 процентов и так называемая динамическая рассадка», — говорится в сообщении.

С 19 октября в цифровой афише Москвы появятся примерно 150 площадок. По заявлению властей, нововведение сделает посещение культурных центров более комфортным и позволит обеспечить соблюдение всех санитарных норм.

Кроме того, с указанной даты попасть в бары, клубы и другие заведения, работающие ночью, можно будет только при регистрации номера телефона. По словам Сергея Собянина, это нужно, чтобы «выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса».