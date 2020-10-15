Live Systema и Epicc запускают шоу «Fresh & Loud». Оно познакомит с творчеством российских фрешменов

Диджитал-платформа Live Systema в коллаборации с агентством Epicc запускает музыкальное шоу «Fresh & Loud», посвященное молодым и перспективным исполнителям, пока не известным широкой аудитории. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сезон будет состоять из четырех выпусков, в каждом — по три фрешмена. После каждого зрители смогут проголосовать за понравившегося артиста. По итогам сезона выберут победителя, который получит запись EP и клипа на один из своих треков.

Хостами шоу станут Саша «ST» Степанов — рэпер, поэт, участник Versus Battle и бывший член группировки «Ленинград», а также Артем Селиванов aka Райтраун — баттл-рэпер новой школы, ведущий собственного шоу на Studio 21. В прямом эфире они будут делиться мнением о выступлении фрешменов, друг друге и индустрии.

В первом эпизоде «Fresh & Loud» примут участие московский панк plaksa, исполняющий атмосферную музыку про беспечную молодость, и исполнитель Dirty Chains из объединения Soyuz Gang, который может похвастаться собственным EP, собравшим всего за месяц 300 тыс. прослушиваний.