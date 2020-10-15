«Затяжной COVID»: переболевшие коронавирусом жалуются на «мозговой туман» и истощение

Некоторые люди, которые уже переболели коронавирусом, на протяжении нескольких месяцев продолжают наблюдать симптомы болезни. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения Великобритании.

В частности, такие пациенты жалуются на заболевания мозга, легких, сердца, кишечника, печени, кожи и других частей тела. Это явление ученые назвали «затяжным COVID». В числе самых тяжелых проявлений — крайнее истощение и многомесячное состояние «мозгового тумана».

По словам медиков, сначала симптомы проявляются в одной физиологической системе, позже они ослабевают. Однако через какое‑то время недомогание возникает уже в другой системе организма.

Анализируя данные специального приложения, которым регулярно пользуются 4 млн человек, ученые выяснили, что до 20% процентов случаев заражения приводят к осложнениям, длящимся более месяца.

Ранее бразильские ученые выяснили, что коронавирус может вызывать у перенесших его пациентов болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению. Дело в том, что вирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. При этом серьезные изменения появляются даже у тех, кто перенес болезнь в легкой и средней степенях.