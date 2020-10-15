Клоун и могильщик в клипе группы «СБПЧ» на песню «Прах»

В клипе Деда Мороза заменил немолодой клоун. Он умирает на детском празднике, и за ним приезжает агентство ритуальных услуг. Главных героев — клоуна и могильщика — сыграли реальные клоун и могильщик. Авторы ролика хотели максимально сохранить правдоподобность и избежать лишнего трагизма.

Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Прах» с августовского альбома «Все равно». Сценарист и режиссер видео — Азар Страто. Он рассказал, что во время написания сценария вспомнил реальный случай, когда Дед Мороз умер на детском утреннике.

«В России принято избегать мыслей и разговоров о смерти, и сами похороны — это сакральный и чаще всего очень мрачный процесс, к которому при этом никто никогда не готов.

Мы так боимся смерти, что отворачиваемся от всего, что ее окружает. Хотя в каком‑то смысле вся жизнь — это подготовка к смерти. И нам хотелось пристально, без страха и заискиваний посмотреть в этом клипе смерти в глаза», — рассказал Кирилл Иванов «Медузе».

8 ноября музыканты планируют выступить в «Главклубе» в Москве, а 5 декабря — в клубе «Морзе» в Петербурге. Билеты здесь.

После выхода альбома «Все равно» Кирилл Иванов рассказал «Афише Daily» про каждую песню с него. «Прах» он тогда назвал «очень русской песней».