В русскоязычном Netflix сериал о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

В русскоязычной версии Netflix немецкий сериал «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» назвали «Не пытайтесь это повторить». На это обратил внимание TJ.

«Не пытайтесь это повторить» — рабочее название проекта. Его использование в российском меню стриминговой платформы, предполоджительно, связано с законодательством страны, которое запрещает пропаганду употребления и распространения наркотиков.

Шоу рассказывает о двух лучших друзьях Морице и Ленни, которые учатся в школе. От Морица уходит девушка к школьному драгдилеру, и тот решает стать его конкурентом, чтобы вернуть ее. В результате приятелям удается развернуть наркорынок невероятных масштабов.

Ранее пользователи русскоязычного Netflix пожаловались на ограниченный доступ к мультфильмам с ЛГБТ-тематикой. Из меню убрали сериалы «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена» и «Кипо и Эра Чудесных Зверей». Представители платформы уточнили, что шоу пока нельзя посмотреть из‑за отсутствия их локализованных версий, но они по-прежнему есть на английском языке.