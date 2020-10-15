Статуя горгоны Медузы с головой Персея, ставшая символом #MeToo, вызвала критику

На Манхэттене поставили статую горгоны Медузы, держащую отрубленную голову Персея. Скульптура олицетворяет собой движение #MeToo и должна простоять на своем месте до апреля 2021 года, однако далеко не всем статуя пришлась по вкусу.
Двухметровая скульптура, выполненная из бронзы, установлена напротив суда, где продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения за насилие. Статую под названием «Медуза с головой Персея» создал художник Лучано Гарбати еще в 2008 году — за 10 лет до протестов на волне #MeToo.
В 2018 году он вновь выложил фотографию скульптуры в сети. Она стала популярной, после чего американская художница Бек Андерсен предложила установить статую на Манхэттене в рамках акции Art in the Park.
В изначальном мифе, который появляется у Овидия, Медузу изнасиловал древнегреческий бог Посейдон в храме Афины, за что мстительная богиня превратила девушку в чудовищную горгону с волосами-змеями и способностью превращать людей взглядом в камень. В конце концов, Медузу обезглавил Персей.
В трактовке Гарбати, оттолкнувшегося от известной работы Бенвенуто Челлини «Персей с головой Медузы», Медуза — трагический персонаж. Художник хотел увидеть, как бы выглядела победа Медузы над Персеем.
Установка статуи на Манхэттене понравилась далеко не всем. Критики скульптуры предъявили к ней три ключевые претензии. Во-первых, им не понравилось, что статую-символ #MeToo создал мужчина. Во-вторых, они посчитали изображение Медузы Гарбати конвенционально привлекательным и соответствующим маскулинному видению женской красоты. Наконец, противники скульптуры заявили, что для Медузы было бы логичнее держать в руках голову Посейдона, который ее изнасиловал.
Другую важную претензию к скульптуре высказала активистка Вагатве Ванджуки. Она возмутилась тем, что символом движения #MeToo, начатого афроамериканкой, стало изображение европейского персонажа, сделанное мужчиной.