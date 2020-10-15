Статуя горгоны Медузы с головой Персея, ставшая символом #MeToo, вызвала критику

На Манхэттене поставили статую горгоны Медузы, держащую отрубленную голову Персея. Скульптура олицетворяет собой движение #MeToo и должна простоять на своем месте до апреля 2021 года, однако далеко не всем статуя пришлась по вкусу.

Двухметровая скульптура, выполненная из бронзы, установлена напротив суда, где продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения за насилие. Статую под названием «Медуза с головой Персея» создал художник Лучано Гарбати еще в 2008 году — за 10 лет до протестов на волне #MeToo.

В 2018 году он вновь выложил фотографию скульптуры в сети. Она стала популярной, после чего американская художница Бек Андерсен предложила установить статую на Манхэттене в рамках акции Art in the Park.

В изначальном мифе, который появляется у Овидия, Медузу изнасиловал древнегреческий бог Посейдон в храме Афины, за что мстительная богиня превратила девушку в чудовищную горгону с волосами-змеями и способностью превращать людей взглядом в камень. В конце концов, Медузу обезглавил Персей.

В трактовке Гарбати, оттолкнувшегося от известной работы Бенвенуто Челлини «Персей с головой Медузы», Медуза — трагический персонаж. Художник хотел увидеть, как бы выглядела победа Медузы над Персеем.