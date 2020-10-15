перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix убрал из русскоязычной версии нелокализованные проекты Обновлено в 15:51
В русскоязычном Netflix сериал о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить» 15:42
Канье Уэст написал, что хочет выступить в Армении 15:17
Tateward Auctions Пэрис Хилтон решила купить альбом Бэнкси с пародией на нее
Пэрис Хилтон решила купить альбом Бэнкси с пародией на нее 15:06
Парни из пузырей: The Flaming Lips нашли способ изолировать себя и зрителей на концерте 14:55
Apple снизила цену на EarPods и адаптер питания, которые убрала из комплектов iPhone 14:52
На МКС нашли утечку воздуха с помощью пакетика чая 14:45
Московские власти смягчили требования по передаче данных об удаленных сотрудниках 14:24
Start В Еврейском музее пройдет встреча с создателями сериала «Хороший человек» об ангарском маньяке
В Еврейском музее пройдет встреча с создателями сериала «Хороший человек» об ангарском маньяке 14:19
Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта 13:56
Евросоюз и Великобритания ввели санкции из‑за отравления Навального Обновлено в 13:51
Минздрав: массовая вакцинация от коронавируса планируется в конце ноября 13:23
Слешер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» получит многосерийный ремейк 13:16
Передвижные камеры в Москве будут выявлять нарушителей самоизоляции наряду с нарушителями ПДД 13:06
Пресс-материалы Noize MC и Монеточка рассуждают о перепотреблении в клипе «Живи без остатка»
Noize MC и Монеточка рассуждают о перепотреблении в клипе «Живи без остатка» 12:59
В Москве попасть в бары и ночные клубы можно будет только при регистрации номера телефона 12:19
В России стало сложнее купить разливное пиво 12:06
«Создает возможность скопления людей»: власти Петербурга объяснили запрет одиночных пикетов 11:37
Президент Киргизии ушел в отставку 11:13
Сергей Мамонтов/Wikimedia Дмитрий Рогозин вернул себе твиттер — «на время или навсегда»
Дмитрий Рогозин вернул себе твиттер — «на время или навсегда» 11:04
Отключить рекламу

Пэрис Хилтон решила купить альбом Бэнкси с пародией на нее

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон захотела купить копию пародийной версии своего альбома, которую создал анонимный художник Бэнкси. Об этом она заявила в интервью Bustle.

В 2006 году Бэнкси выпустил несколько сотен копий с альбомом «Paris», в который добавил песни «Why Am I Famous?» («Почему я известна?»), «What Have I Done?» («Что я натворила?») и «What Am I For?» («Для чего я существую?»). На диске также были ремиксы от продюсера Danger Mouse.

«Бэнкси — культовый артист, и я подумала, было действительно круто, что он нашел время и взял 500 моих альбомов, чтобы переделать их», — заявила Хилтон.

После того, как художник разложил диски на полках британских музыкальных магазинов, на них быстро возрос спрос. Одну из копий выставили аукционе TateWard и продали 14 октября за 8750 фунтов стерлингов. Имя покупателя неизвестно.

16 октября светская львица собирается выпустить новый сингл «I Blame You».

Ранее Пэрис Хилтон заявила, что и сама стала художницей. Одну из ее работ «Я мечтаю о Париже» выставили в галерее Corey Helford Gallery в Лос-Анджелесе.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)

Другие материалы по темам

Люди
Пэрис Хилтон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить