Пэрис Хилтон решила купить альбом Бэнкси с пародией на нее

Светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон захотела купить копию пародийной версии своего альбома, которую создал анонимный художник Бэнкси. Об этом она заявила в интервью Bustle.

В 2006 году Бэнкси выпустил несколько сотен копий с альбомом «Paris», в который добавил песни «Why Am I Famous?» («Почему я известна?»), «What Have I Done?» («Что я натворила?») и «What Am I For?» («Для чего я существую?»). На диске также были ремиксы от продюсера Danger Mouse.

«Бэнкси — культовый артист, и я подумала, было действительно круто, что он нашел время и взял 500 моих альбомов, чтобы переделать их», — заявила Хилтон.

После того, как художник разложил диски на полках британских музыкальных магазинов, на них быстро возрос спрос. Одну из копий выставили аукционе TateWard и продали 14 октября за 8750 фунтов стерлингов. Имя покупателя неизвестно.

16 октября светская львица собирается выпустить новый сингл «I Blame You».