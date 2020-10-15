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Apple снизила цену на EarPods и адаптер питания, которые убрала из комплектов iPhone

Семён Гудошников
Сегодня в 14:52

Компания Apple убрала из комплектов iPhone проводные наушники EarPods и адаптер питания и снизила на них цены. Об этом сообщает Mac Rumors.

Оба продукта стали дешевле на 10 долларов в американском магазине, в России цена на наушники упала с 2490 до 1990 рублей. Новый адаптер, стоивший 2990, теперь тоже можно купить за 1990 рублей.

Дополнительные товары исчесзли из комплектов уже вышедших iPhone после октябрьской презентации. Теперь iPhone XR, iPhone 11, iPhone SE этого года и iPhone12 продаются только с зарядным шнуром.

В России сразу после анонса новых iPhone подорожали AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Отмечалось, что рост цен, возможно, связан с ослаблением рубля по отношению к доллару и евро.

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