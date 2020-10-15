На МКС нашли утечку воздуха с помощью пакетика чая

Найти предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции удалось при помощи пакетика чая. Об этом рассказал космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей, передает ТАСС.

По его словам, они подвесили в невесомости пакетик в российском модуле «Звезда», благодаря чему получилось определить, где находится щель.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сказал Иванишин.

Бумажное изделие направилось в сторону аппаратуры широкополосной системы связи, отмечает РИА «Новости». В центре управления полетами предложили заклеить возможное место утечки скотчем, «как появится время и будет возможность».

Утечку на МКС обнаружили в августе. Космонавтов временно изолировали в российском модуле «Звезда». Уточнялось, что утечка не угрожает жизням и здоровью экипажа, а также работе станции.