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На МКС нашли утечку воздуха с помощью пакетика чая

Семён Гудошников
Сегодня в 14:45

Найти предполагаемое место утечки воздуха на Международной космической станции удалось при помощи пакетика чая. Об этом рассказал космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей, передает ТАСС.

По его словам, они подвесили в невесомости пакетик в российском модуле «Звезда», благодаря чему получилось определить, где находится щель.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — сказал Иванишин.

Бумажное изделие направилось в сторону аппаратуры широкополосной системы связи, отмечает РИА «Новости». В центре управления полетами предложили заклеить возможное место утечки скотчем, «как появится время и будет возможность».

Утечку на МКС обнаружили в августе. Космонавтов временно изолировали в российском модуле «Звезда». Уточнялось, что утечка не угрожает жизням и здоровью экипажа, а также работе станции.

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