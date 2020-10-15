В Еврейском музее пройдет встреча с создателями сериала «Хороший человек» об ангарском маньяке

В Еврейском музее 19 октября пройдет встреча с создателями сериала «Хороший человек» — продюсером Ириной Сосновой и актрисами Юлией Снигирь и Александрой Ребенок. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде «Дом с маяком», который организует мероприятие.

Гостьи расскажут о съемках сериала, работе в киноиндустрии, поделятся профессиональными секретами и планами на будущее. Модератором выступит кинокритик Егор Москвитин, автор «Афиши Daily», «Медузы», «Искусства кино», Esquire и других СМИ.

Начало встречи 19 октября в 18.00. Купить билеты можно по ссылке. Все средства от их продажи направят в благотворительный фонд «Дом с маяком».

«Хороший человек» снят по мотивам истории самого страшного маньяка России, Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Премьера шоу состоялась на сервисе Start в августе, а последний эпизод выйдет 15 октября.

Название сериала отсылает к финальой фразе, которую Михаил Попков сказал продюсеру Ирине Сосновой, когда та приезжала к нему в тюрьму для работы над проектом: «Вы поймите, я ведь хороший человек». За 18 лет Попков убил как минимум 86 женщин, был приговорен к двум пожизненным срокам.