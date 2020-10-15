Московские власти смягчили требования по передаче данных об удаленных сотрудниках

В Москве решили смягчить требования по предоставлению властям информации о сотрудниках, перешедших на удаленную работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно новым правилам, работодатели могут не предоставлять властям каждую неделю данные о работниках, переведенных на удаленку, если эти сведения не изменяются. При их изменении информацию о таких сотрудниках придется передавать властям, причем делать это необходимо в тот же день.

Если же нужно организовать сменный режим работы или такой, где офис и удаленка чередуются, то при передаче сведений необходимо указать всех работников, в отношении которых приняты соответствующие решения. На рабочем месте одновременно могут находиться не более 70% работников.

В конце сентября в Москве вернули некоторые коронавирусные ограничения. Помимо обязательного перевода на дистанционную работу 30% работников, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями также обязали сидеть дома.

По правилам, введенным в сентябре мэрией, работодатели должны были каждую неделю предоставлять данные о сотрудниках, находящихся на удаленке: номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных.

Московские власти объяснили это необходимостью оценить пассажиропоток в городе и эффективность мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на дистанционку.

Тем не менее руководители некоторых компаний, преимущественно из IT-сферы, пожаловались на невыполнимость подобных требований.