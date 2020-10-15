Минздрав: массовая вакцинация от коронавируса планируется в конце ноября

Вакцины для массовых прививок в России начнут расширенно поставлять в конце ноября и декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Принимая такое решение, в министерстве хотели «обеспечить в полном объеме производственный цикл и контроль качества», заявил Мурашко. Вакцинация против коронавируса пройдет с учетом медицинских показаний, будут определенны контингенты лиц, которые будут прививать той или иной вакциной, добавил чиновник.

«Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины, плюс параллельно проходит клинические исследования третья вакцина, разработанная Институтом Чумакова. <…> Сейчас дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом», — отметил Мурашко.

Кроме того, по словам министра, каждый коронавирусный пациент должен направляться в больницу не позднее третьих суток с начала болезни, если не помогает лечение дома.

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса — препарата «ЭпиВакКорона», который разработан специалистами научного центра «Вектор». Первые 60 тыс. доз вакцины пообещали произвести в ближайшее время.