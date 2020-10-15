Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» получит многосерийный ремейк

Компания Amazon Studios заказала производство многосерийного ремейка хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 1997 года. Об этом сообщает Deadline.

Проект, которым также занимается Sony Pictures TV, находится в разработке уже несколько лет. Сериал будет основан на романе Лоис Дункан, сценарий адаптации напишет Сара Гудман, работавшая над шоу «Проповедник».

Сюжет рассказывает о компании подростков, которые весело провели вечер на берегу моря. По пути домой они сбивают на машине резко выскочившего на дорогу человека. Решив, что он мертв, старшеклассники сбрасывают тело в море, чтобы избежать лишних неприятностей. Ровно через год они получают письмо, в котором говорится, что об их тайне кому‑то известно.

Студии Paramount Pictures и Spyglass Media готовят перезапуск хоорора «Крик». К своим ролям вернутся Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Нив Кэмпбелл. Продюсером выступит Гай Бусик (сериал «Касл-Рок»), а режиссерами — Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»).