Noize MC и Монеточка рассуждают о перепотреблении в клипе «Живи без остатка»

В клипе они показали, как люди используют слишком много пакетов, забывают выключить кран во время умывания, выжидают в долгих очередях, чтобы купить новую обувь и часто выбрасывают бутылки из‑под воды.

Noize MC и Монеточка выпустили клип на песню «Живи без остатка», в котором рассуждают о проблеме перепотребления.

Как рассказал Нойз, текст в песне ведется от лица двух кукол, которых выкинула «капризная маленькая хозяйка» после покупки новых.

«Мы хотели сделать простую и понятную историю о легкомысленном потребительском отношении людей не только к товарам, но и к эмоциям, друг к другу, к самим себе и окружающему миру», — сказал рэпер.

2 октября у Монеточки вышел новый альбом «Декоративно-прикладное искусство». В релиз вошло 11 песен, среди которых есть композиция «Коза» — совместная работа с Noize MC.

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