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Передвижные камеры в Москве будут выявлять нарушителей самоизоляции наряду с нарушителями ПДД

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:06

Передвижные камеры, при помощи которых в Москве фиксируют нарушения правил дорожного движения, будут использовать для выявления нарушителей самоизоляции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на тендер с сайта госзакупок.

Тендер разместил Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД). Организация ищет компанию, которая займётся «работами по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД».

Под передвижными комплексами имеются в виду 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и Газель Next с видеокамерами на крыше. Сейчас они могут фиксировать до 14 составов преступлений, однако их число планируют расширить до 64.

В том числе, видеокамеры смогут следить за соблюдением ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Во время борьбы с пандемией в эту статью внесли поправки, и теперь штрафы для нарушителей варьируются от 15 до 300 тыс. рублей.

Автомобили с видеокамерами победитель тендера должен будет поставить до 25 декабря 2020 года.

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