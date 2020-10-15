В Москве попасть в бары и ночные клубы можно будет только при регистрации номера телефона

В Москве с 19 октября попасть в бары, клубы, а также другие заведения, работающие ночью, можно будет только при регистрации номера телефона. Об этом сообщается на сайте Сергея Собянина.
«Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — рассказал мэр столицы.
По его словам, эта мера нужна, чтобы «выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса». Если у одного из посетителей выявят заболевание, других (тех, кто находился с ним в одном заведении в одно время) предупредят об этом, им нужно будет пройти тестирование на COVID-19.
В Москве и Московской области возвращают некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, кроме того, сотрудников переводят на удаленную работу, а учеников старших классов — на дистанционное обучение.