Президент Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своем уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу страны.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил Жээнбеков.

В Киргизии в последнее время не утихали протесты. Они начались после окончания выборов в парламент, по итогам которых места в правительстве заняли представители четырех партий, считающихся провластными. Основные оппозиционные партии не прошли. О начале протестов можно прочитать здесь.

Протестующие захватили несколько правительственных зданий, а также выпустили из СИЗО и тюрем бывших президента, главу его аппарата, премьер-министров и других чиновников. ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными, а правительство страны во главе с премьер-министром было отправлено в отставку.