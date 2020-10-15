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«Создает возможность скопления людей»: власти Петербурга объяснили запрет одиночных пикетов

Анастасия Цой
Сегодня в 11:37

Правительство Петербурга отказалось снимать запрет на одиночные пикеты, введенный из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на ответ городского комитета по вопросам законности и правопорядка правозащитному центру «Мемориал».

Власти считают, что одиночный пикет, так как это публичное мероприятие, «предполагает участие неопределенного числа граждан». «Любое публичное мероприятие, в том числе пикетирование, проводимое одним участником, учитывая его цель, состоящую в привлечении общественного внимания, создает реальную возможность скопления людей, опасного с точки зрения возможного распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Похожим образом запрет на политические акции объясняли в Москве. Уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева заявляла, что одиночные пикеты приводят к скоплению людей, так как прохожие хотят ознакомиться с требованиями человека, вышедшего на акцию, и понаблюдать за происходящим. «Создается угроза здоровью людей в период действия режима повышенной готовности», — добавила она.

Ранее в Петербурге разрешили все массовые мероприятия, кроме тех, которые проводятся с целью «свободного выражения и формирования мнений, выдвижение требований по различным вопросам». Запрет действует до конца ноября. В Москве срок действия аналогичных ограничений не установлен.

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