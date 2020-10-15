Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин забрал себе обратно свой твиттер, который он ранее отдал ведомству. Об этом он написал в одном из новых твитов.
По словам Рогозина, он попросил пресс-службу Роскомоса отдать ему твиттер «на время (или навсегда)» из‑за важного события — сверхбыстрого полета корабля «Союз МС-17» к МКС. О его подготовке Рогозин и принялся рассказывать в заново обретенном твиттер-аккаунте.
14 октября с Байконура запустили корабль «Союз МС-17», который впервые доставил астронавтов на МКС по сверхкороткой схеме — за три часа. На борту «Союза МС-17» находились российские астронавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также космонавт NASA Кэтлин Рубинс.
В июне Рогозин передал свой личный твиттер Роскосмосу, чтобы продвигать его новости среди большей аудитории. Аккаунт переименовали, но старые твиты, в которых Рогозин рассказывал анекдоты и публиковал мысли в стиле пабликов с цитатами, не удалили.