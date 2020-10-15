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В России за сутки выявили 13 754 случая коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:45

В России за сутки выявили 13 754 случая коронавируса. Это на 477 заболевших меньше, чем было зафиксировано вчера, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Архангельской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 354 163. За последние сутки вылечились 8392 человека, за все время — более миллиона. За сутки умерли 286 пациентов, за все время — 23 491.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире число заразившихся коронавирусом превысило 38,5 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,9 млн). На втором и третьем — Индия (7,3 млн) и Бразилия (5,1 млн).

Из‑за роста числа заражений в некоторых российских регионах возвращают ограничения: в Москве и Московской области пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, кроме того, сотрудников переводят на удаленную работу, а учеников старших классов — на дистанционное обучение. В Ростовской области, где тоже много случаев коронавируса, ограничили работу ресторанов и закрыли ночные клубы.

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