Рабочие немецкой авиакомпании Lufthansa Technik отказались обсуживать самолет Александра Лукашенко. Об этом пишет белорусское издание «Наша Нива».

Два дня назад, 13 октября, в аэропорту Гамбурга приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA. Он должен был пройти плановое техобслуживание. Профсоюз предприятия выпустил специальное заявление: «Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими».

В заявлении немецкие рабочие потребовали отставки Александра Лукашенко, проведения новых демократических выборов, освобождения политзаключенных и восстановления на работе тех, кто потерял ее из‑за своей позиции.

Профсоюз также напомнил, что 31 год назад у компании была похожая ситуация: тогда рабочие отказались обслуживать самолет главы Румынии Николае Чаушеску.

Недавно Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».