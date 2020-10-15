В русскоязычной версии Netflix нельзя посмотреть мультфильмы с ЛГБТ-тематикой

В русскоязычной версии стримингового сервиса Netflix нельзя посмотреть мультфильмы с ЛГБТ-тематикой. Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Ранее на мультфильмах с упоминанием ЛГБТ появилась маркировка 18+, их нельзя было посмотреть в детском аккаунте. Теперь доступ к ним полностью ограничили.

Из выдачи убрали мультсериалы «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей». «Принц драконов», который до этого также получил отметку 18+, все еще доступен: пользователи предполагают, что это связано с тем, что анимационный сериал уже успели локализовать.

В десктопной версии сайта вместо выбранного мультфильма подписчик видит заглушку с текстом «Извините за беспокойство. Это видео недоступно в вашей стране».

15 октября Netflix запустил русскоязычный интерфейс. Плата за подписку теперь будет приниматься в рублях, также сервис переведет на русский язык многие зарубежные проекты, а в будущем обещает расширить линейку русскоязычного контента.

Ранее TikTok удалил более 250 видео по запросу российских властей. Предположительно, ролики были связаны с темой ЛГБТ. «Российский закон ужасен, но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — говорил представитель социальной сети. Вероятно, он имел в виду закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.