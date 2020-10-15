Ученые: коронавирус даже в легкой форме может вызывать шизофрению и болезни Альцгеймера и Паркинсона

Бразильские ученые выяснили, что коронавирус может вызывать у перенесших его пациентов болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению. Результаты исследования были опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv, на них обратил внимание бразильский портал G1.

Над исследованием работали ученые из Университета Сан-Паулу (USP), Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), Национальной лаборатории биологических наук (LNBio) и НИИ «Д'Ор». Всего в работе приняли участие около 70 человек.

По словам исследователей, коронавирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. При этом, подобный процесс может происходить в организме не только пациентов, перенесших заболевание COVID-19 в тяжелой форме, но также у тех, кому не понадобилась госпитализация.

Смерть нейронов у тяжелых коронавирусных пациентов ожидаема, так как у них наблюдается низкий уровень насыщения крови кислородом, а это сильно вредит мозгу, отметил координатор научной работы Даниэл Мартинс-ди-Соуза из Университета штата Сан-Паулу в городе Кампинас (Unicamp). Однако то, что серьезные изменения появляются у переболевших в легкой или средней форме, по его словам, «вызывает обеспокоенность».

Коронавирус, по данным ученых, поражает астроциты — клетки, которые обеспечивают связь между нейронами и осуществляют их питание. Из‑за этого в коре мозга могут проходить изменения, вплоть до атрофии некоторых областей, с работой которых связаны смены настроения — этот симптом часто наблюдается у исследуемой группы.

«Мы столкнулись со множеством пациентов, которые даже излечившись от COVID-19 около двух месяцев назад, по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния. В некоторых, редких, случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было», — рассказала Кларисса Лин Ясуда из Unicamp (цитата по ТАСС).

Ученые отметили, что пока не могут сказать, насколько серьезны подобные повреждения мозга, и могут ли они быть необратимыми. Они пообещали наблюдать за пациентами в течение ближайших трех лет.