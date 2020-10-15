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Посольство Великобритании запустило чат-бот, который поможет получить визу

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:58

Посольство Великобритании в России запустило в телеграме чат-бот, который поможет получить британскую визу. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По словам создателей, это первый официальный визовый чат-бот в России. Он поможет понять, какой тип визы нужен пользователю, сколько будет стоить оформление визы и как быстро она может быть получена.

Чат-бот появился в рамках фестиваля Different Ever After — подробнее о нем можно узнать здесь. Воспользоваться чат-ботом смогут только граждане России, им предложат пошаговую инструкцию по получению визы. При этом документы не потребуются: сервис не собирает никакую персональную информацию.

Визовый чат-бот не только предоставит все необходимые данные для подачи документов на визу, но и сможет напомнить путешественникам правила визита в Великобританию во время пандемии COVID-19 — все пассажиры должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Авиасообщение с Великобританией возобновлено с 1 августа 2020 года. Пока полеты совершаются только до Лондона. Власти разрешили самолетам вылетать из десяти городов России.

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