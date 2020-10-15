В здании электротеатра «Форум» на Садовой-Сухаревской улице откроют ресторан. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на гендиректора Hutton Development Ильи Давыдика.
По словам Давыдика, подрядчик начал работу на территории «Форума». «В течение месяца уже приступим к активной реконструкции», — сказал девелопер. Строители сохранят историческое фойе здания — именно в нем расположится будущий ресторан.
На основе «Форума» также возведут пятиэтажный бизнес-центр площадью почти 5,8 тыс. квадратных метров. Его строительство стартует в начале 2021 года. На кровле здания создадут террасу, а фасад оформят с использованием синематографики — оптической иллюзии.
В прошлом году Мосгорнаследие сообщало, что проект реставрации «Форума» предполагает создание общественного центра для проведения выставок. Об организации кинозала в электротеатре речь не шла ни тогда, ни сейчас.
«Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы наряду с «Художественным» и «Колизеем». Здание в стиле классицизм было построено в 1914 году архитектором Федором Кольбе. До 1994 года в «Форуме» проходили кинопоказы. Сейчас постройка не используется, о ее реконструкции уже говорили в 2002 и 2013 годах, однако работы тогда так и не были выполнены.
Летом стало известно, что отреставрированный кинотеатр «Художественный» откроется в конце 2020 года. Он станет площадкой для показа лучших фестивальных картин и премьер.