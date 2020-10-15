По словам Давыдика, подрядчик начал работу на территории «Форума». «В течение месяца уже приступим к активной реконструкции», — сказал девелопер. Строители сохранят историческое фойе здания — именно в нем расположится будущий ресторан.

В здании электротеатра «Форум» на Садовой-Сухаревской улице откроют ресторан. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на гендиректора Hutton Development Ильи Давыдика.

На основе «Форума» также возведут пятиэтажный бизнес-центр площадью почти 5,8 тыс. квадратных метров. Его строительство стартует в начале 2021 года. На кровле здания создадут террасу, а фасад оформят с использованием синематографики — оптической иллюзии.

В прошлом году Мосгорнаследие сообщало, что проект реставрации «Форума» предполагает создание общественного центра для проведения выставок. Об организации кинозала в электротеатре речь не шла ни тогда, ни сейчас.

«Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы наряду с «Художественным» и «Колизеем». Здание в стиле классицизм было построено в 1914 году архитектором Федором Кольбе. До 1994 года в «Форуме» проходили кинопоказы. Сейчас постройка не используется, о ее реконструкции уже говорили в 2002 и 2013 годах, однако работы тогда так и не были выполнены.

Летом стало известно, что отреставрированный кинотеатр «Художественный» откроется в конце 2020 года. Он станет площадкой для показа лучших фестивальных картин и премьер.