На сервисе «Авито» после презентации новой продукции компании Apple появились предложения о покупке места в очереди за гаджетами, сообщила «Фонтанка».

Подменить себя в очереди трамидатором (так называется человек, который стоит за другого в очереди) можно за 5-8 тыс. рублей. На сайте есть и более дорогие предложения: один житель Москвы готов добраться до заветных iPhone за 100 тыс. рублей.

В Петербурге расценки схожие: стать первым в очереди за новым смартфоном можно за 99 тыс. рублей. Некоторые предложения поступают от компаний, которые занимаются подменой в очередях не первый раз и утверждают, что они лучшие в своем деле.

Продажи моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся 23 октября. Чуть позже, 13 ноября можно будет купить iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Прочитать о них подробнее можно здесь, а узнать, что думают в сети о новинках Apple — здесь.