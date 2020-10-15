У стримингового сервиса Netflix появился русскоязычный интерфейс

Стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычный интерфейс. С 15 октября он будет доступен подписчикам. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.
Интерфейс на русском языке появился благодаря партнерству Netflix с Национальной Медиа Группой (НМГ). Следующим шагом для сервиса станет расширение линейки русскоязычного контента: в компании обещают добавить в каталог больше российских проектов. Кроме того, на русский язык переведут многие зарубежные фильмы и сериалы.
«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал «Призраки усадьбы Блай», фильмы «Хэллоуин Хьюби» и «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете», — сообщили в Netflix.
Все платежи на Netflix теперь будут проводиться в рублях. Базовый ежемесячный тариф стоит 599 рублей, стандартный — 799 рублей, и премиум — 999 рублей. Подписчики получат доступ к контенту в формате Ultra HD 4K и HDR.
Следить за событиями в русскоязычном пространстве Netflix можно будет в новых официальных аккаунтах стримингового сервиса в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Также пользователям станет доступна русскоязычная служба поддержки — ежедневно с 10.00 до 22.00.
На платформе Netflix можно посмотреть множество фильмов, сериалов, документальных проектов и реалити-шоу. Недавно на стриминговом сервисе появились шоу о музыке Song Exploder, скандальный французский фильм «Милашки», российский сериал «Эпидемия» и многосерийный хоррор Майка Флэнагана «Призраки усадьбы Блай».
В ближайшее время на Netflix выйдут второй сезон документального сериала «Неразгаданные тайны» и четвертый сезон биографии Елизаветы II «Корона», а также мультсериал «Кровь Зевса», новый фильм Софи Лорен «Вся жизнь впереди», анимационный мюзикл «Путешествие на Луну», драма Дэвида Финчера «Манк» и российская документальная лента «Кресты».