У стримингового сервиса Netflix появился русскоязычный интерфейс

Стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычный интерфейс. С 15 октября он будет доступен подписчикам. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.

Интерфейс на русском языке появился благодаря партнерству Netflix с Национальной Медиа Группой (НМГ). Следующим шагом для сервиса станет расширение линейки русскоязычного контента: в компании обещают добавить в каталог больше российских проектов. Кроме того, на русский язык переведут многие зарубежные фильмы и сериалы.

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал «Призраки усадьбы Блай», фильмы «Хэллоуин Хьюби» и «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете», — сообщили в Netflix.