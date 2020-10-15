Гринпис: в водах у берегов Камчатки не обнаружили ракетное топливо

Российское отделение Гринписа подтвердило отсутствие ракетного топлива (гептила) в водах у берегов Камчатки. Об этом природоохранная организация сообщила в телеграм-канале.

Согласно протоколу исследования, петербургские ученые проанализировали составы морской воды и биоматериалов (моллюски и крабы) — пробы были взяты на Камчатке с 1 по 4 октября. Несимметричный диметилгидразин (гептил) обнаружен не был.

Ранее Гринпис сообщал, что исследования показали наличие в пробах металлов, эфиров, нефтяных фракций и других веществ. Экологи продолжают расследовать произошедшее, пока они не готовы отказаться ни от одной из версий случившегося — ни от техногенной, ни от природной.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за загрязнения воды. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. В РАН в качестве одной из наиболее вероятных причин случившегося назвали токсичные водоросли.