В Нью-Йорке парикмахерским запретили брать за женские стрижки больше, чем за мужские

В американском штате Нью-Йорк ввели запрет «налога на розовое»: теперь товары для женщин не будут стоит дороже аналогичных «мужских» продуктов. Об этом сообщает сайт губернатора штата Эндрю М. Куомо.

По мнению властей, разница в цене свидетельствует о гендерной дискриминации. «Нью-Йорк — национальный лидер в расширении прав женщин, и эта веха знаменует собой последний шаг на пути Нью-Йорка к тому, чтобы сломать барьеры и поставить женщин на равное игровое поле», — заявил губернатор.

Закон, который вступит в силу 30 сентября, коснется не только производителей гигиенических и косметических товаров, но и химчисток, парикмахерских, маникюрных салонов и других заведений. Женские стрижки наконец уравняют в цене со стрижками для мужчин.

Ранее департамент защиты прав и потребителей Нью-Йорка выяснил, что парикмахерские услуги и продукты для ухода за волосами обходятся женщинам на 48% дороже, чем мужчинами. В среднем цены на «женские» товары выше на 13%.

Согласно новому закону, каждый случай дискриминации будет наказываться штрафом в размере до 250 (за первый проступок) или до 500 (за любое последующее нарушение) долларов. «Любой бизнес, который не положит конец отвратительной практике, будет привлечен к ответственности», — пообедал Куомо.

Женщины часто подвергаются дискриминации на работе. Например, недавнее исследование профессора экономики Мартина Абеля показало, что женщины-начальницы сталкиваются с критикой чаще, чем мужчины на руководящих позициях.