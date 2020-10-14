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Нидерландские ученые: частое общение с родственниками ухудшает самочувствие

Юлия Онодэра
Вчера в 23:06

Нидерландские психологи Ольга Ставрова и Даннинг Рэн провели масштабный обнаружили, что частые встречи с близкими могут привести к ухудшению самочувствия. Об этом сообщает исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science.

Ученые проанализировали данные соцопросов более 400 тыс. европейцев и оценили качество их жизни. Выяснилось, что общение с семьей и друзьями благотворно влияет на продолжительность жизни и самочувствие, если происходит не слишком часто — примерно раз в месяц. Встречаться с близкими каждый день оказалось так же плохо, как и не видеться с ними совсем.

По мнению исследователей, причина этого — в необходимости уединения, а также в том, что при частом общении зачастую снижается его качество. Кроме того, регулярные встречи с родственниками могут восприниматься как стресс или долг.

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