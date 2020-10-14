Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. До этого его работу регулировал лишь указ президента

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект «О Государственном Совете РФ». Документ можно найти на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект прописывает принципы деятельности Госсовета, его задачи и опции, также в документе определен статус Госсовета как конституционного госоргана.

Если проект примут, президент будет председателем Госсовета. Его членами также станут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Помимо них в состав Госсовета могут войти представители думских фракций, местного самоуправления и иные лица. Президент будет формировать президиум Госсовета.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова члена Совфеда Андрея Клишаса (которого Путин назначил своим представителем при рассмотрении законопроекта в парламенте), Госсовет займется разработкой стратегических задач внутренней и внешней политики и обсуждением бюджета.

Среди других функций Государственного совета — «содействие согласованному функционированию госорганов в целях соблюдения прав и свобод граждан», разработка критериев эффективности региональных и местных властей, анализ и усовершенствование муниципального и государственного управления.

В Госсовете могут быть образованы рабочие органы и группы. Также президент создает комиссии — по направлениям деятельности Госсовета. Совет может проводить совместные заседания с совещательными и консультативными органами при президенте, представителями правительства, палатами Федерального Собрания.

«Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны», — заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Согласно действующему законодательству, деятельность Государственного совета регулирует Указ президента 2000 года. С 2020 года, когда Госсовет оказался вписан в Конституцию, для его работы необходим федеральный закон. В данный момент президент является председателем Госсовета, а спикеры Совфеда и Госдумы, губернаторы, полпреды президента, руководители думских фракций — его членами.