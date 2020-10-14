Журналист Карен Шаинян выпустил фильм о суррогатных матерях и геях, которые пользуются их услугами

Журналист Карен Шаинян выпустил документальный фильм о преследовании геев, которые пользуются услугами суррогатных матерей, и помогающих им врачей. Он появился на ютьюб-канале Шаиняна в рамках цикла «Straight Talk with Gay People».

В июле 2020 года в Москве арестовали группу врачей, которые помогали суррогатным матерям рожать детей для иностранцев — медиков обвинили в торговле людьми. В конце сентября ТАСС сообщал, что Следственный комитет в рамках дела планирует обвинить нескольких «одиноких мужчин» в покупке детей.

По мнению источника агентства, эти мужчины не могли быть донорами для процедуры ЭКО, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». «По нашему закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет», — отметил адвокат Игорь Трунов. Шаинян считает подобные правила проведения ЭКО дискриминацией.