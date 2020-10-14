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Jude Beck/Unsplash Журналист Карен Шаинян выпустил фильм о суррогатных матерях и геях, которые пользуются их услугами
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Журналист Карен Шаинян выпустил фильм о суррогатных матерях и геях, которые пользуются их услугами

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:16

Журналист Карен Шаинян выпустил документальный фильм о преследовании геев, которые пользуются услугами суррогатных матерей, и помогающих им врачей. Он появился на ютьюб-канале Шаиняна в рамках цикла «Straight Talk with Gay People».

В июле 2020 года в Москве арестовали группу врачей, которые помогали суррогатным матерям рожать детей для иностранцев — медиков обвинили в торговле людьми. В конце сентября ТАСС сообщал, что Следственный комитет в рамках дела планирует обвинить нескольких «одиноких мужчин» в покупке детей.

По мнению источника агентства, эти мужчины не могли быть донорами для процедуры ЭКО, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». «По нашему закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет», — отметил адвокат Игорь Трунов. Шаинян считает подобные правила проведения ЭКО дискриминацией.

«Меня все это касается не потому что я гей, не потому что у меня тоже есть ребенок, которого выносила суррогатная мама, нет. Меня это касается потому же, почему это касается всех. Мы люди. Силовики претендуют на то, чтобы решать, кто из нас может быть родителями, а кто нет. Начав с одиноких геев, они не остановятся», — сказал Шаинян в анонсе к фильму.

В документальной ленте журналист разговаривает с юристами, которые защищают право одиноких мужчин на отцовство. Также собеседником Шаиняна стал один из отцов, которому пришлось покинуть Россию вместе с сыном из‑за преследования.

В августе Карен Шаинян выпустил фильм «Чеченская война с ЛГБТ», посвященный преследованию геев и лесбиянок в республике. А в мае журналист взял интервью у иммунолога Григория Ефимова о COVID-19 и разработанных ученым тестах на антитела.

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