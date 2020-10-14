НАСА подписало соглашение об освоении Луны с семью странами, но не с Россией

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) подписало соглашение об освоении Луны с семью странами, сообщил ТАСС.

«Соглашение Артемиды» подписали Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ и Япония. По информации The Verge, НАСА также ведет переговоры о сотрудничестве с другими странами — какими именно, неизвестно.

Как рассказал директор НАСА Джеймс Брайденстайн, основная задача объединения — укрепление и реализация обязательств, прописанных в Договоре по космосу 1967 года. Страна, не соблюдающая договор, не сможет быть участником программы по освоению Луны.

Среди положений соглашения — прозрачность деятельности в космосе, помощь астронавтам, терпящим бедствие, публикация научных исследований, сохранение космического наследия и безопасная утилизация мусора.

«Мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества», — сказал Брайденстайн.

России в первоначальном списке стран, участвующих в «Соглашении Артемиды», не оказалось. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнивал план США по освоению Луны с вторжением в Ирак. Кроме того, Россия планирует запустить собственную лунную программу.

Китай также пока не подключился к «Соглашениям Артемиды»: по словам Брайденстайна, это не позволяют принятые Конгрессом США законы. При этом глава НАСА отметил, что агентство будет радо сотрудничеству с китайскими специалистами.

Весной 2019 года НАСА анонсировало лунную программу «Артемида». Она будет состоять из трех этапов: беспилотного полета вокруг Луны, облета спутника с экипажем на борту и, наконец, высадки астронавтов на поверхность — среди них может оказаться женщина-астронавт.

Ранее Япония заявила о намерении к 2035 году построить на Луне завод для производства водородного топлива. А 14 октября аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin запустила ракету для испытания лунной посадочной системы.