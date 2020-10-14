На месте «Соловья» построят дом по новому проекту. Прошлый признали неудачным

Архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» разработало новый проект ЖК, который простроят на месте снесенного киноцентра «Соловей». Об этом у себя в инстаграме рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что прошлая концепция комплекса столкнулась с широкой общественной критикой. «Его архитектура действительно была неактуальной и не соответствовала значимости расположения в городе», — отметил Кузнецов.

По его словам, новый проект решает главную проблему предыдущего варианта — монотонность, разделяя единый объем на четыре элемента. «Цоколь, раньше состоящий из трех этажей, теперь понижен до двух и имеет структуру кругов, что позволяет создать индивидуальный характер архитектуры и разнообразное восприятие самого объекта», — считает архитектор.