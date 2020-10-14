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На месте «Соловья» построят дом по новому проекту. Прошлый признали неудачным

Семён Гудошников
Сегодня в 21:22

Архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» разработало новый проект ЖК, который простроят на месте снесенного киноцентра «Соловей». Об этом у себя в инстаграме рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что прошлая концепция комплекса столкнулась с широкой общественной критикой. «Его архитектура действительно была неактуальной и не соответствовала значимости расположения в городе», — отметил Кузнецов.

По его словам, новый проект решает главную проблему предыдущего варианта — монотонность, разделяя единый объем на четыре элемента. «Цоколь, раньше состоящий из трех этажей, теперь понижен до двух и имеет структуру кругов, что позволяет создать индивидуальный характер архитектуры и разнообразное восприятие самого объекта», — считает архитектор.

Старый проект

© АО «Киноцентр»
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Новый проект

© Бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»
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Кинотеатр «Соловей» был построен в 1989 году и оставался одним из самых больших в Восточной Европе. После расширения в 2011 году в нем было 23 кинозала — это рекордное число для России.

В конце 2018 года киноцентр решили снести и построить на его месте гостиницу. Через некоторое время планы немного изменились, и речь зашла о постройке 21-этажного ЖК. Собственник «Соловья» Вадим Меркин говорил, что не видит в здании никакой архитектурной ценности и, покупая его, сразу планировал снос.

Против уничтожения «Соловья» выступали многие москвичи и даже Никита Михалков. В начале прошлого декабря в киноцентре прошел последний сеанс и начались работы по сносу. О том, как жители города прощались с «Соловьем», читайте здесь.

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