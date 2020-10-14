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Вторая российская вакцина от COVID-19, новый клип Beabadoobee и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:38

ЕС введет санкции против шести человек и одной организации из России из‑за ситуации с Алексеем Навальным. The New York Times узнала имена фигурантов, среди них — директор ФСБ, замглавы администрации президента, два замминистра обороны и другие чиновники.

Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса — препарата «ЭпиВакКорона», разработанного в научном центре «Вектор». Первые 60 тыс. доз вакцины обещают произвести уже в ближайшее время.

В России за сутки выявили 14 231 случай коронавируса — это новый рекорд за все время пандемии. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 340 409.

Московских старшеклассников переведут на дистанционное обучение до начала ноября. А вот ученикам младших классов после двухнедельных каникул придется вернуться в школу.

Гринпис опубликовал результаты проб воды с Камчатки, где недавно произошла экологическая катастрофа. Ее причина осталась неизвестна, так как ни одно из веществ, обнаруженных в пробах, не могло привести к столь серьезным последствиям.

Россия возобновит авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой. Частоту рейсов в Швейцарию, Беларусь, ОАЭ и на Мальдивы увеличат.

В Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование. Раньше максимальным наказанием за это преступление было пожизненное заключение, но все изменили массовые протесты против сексуального насилия в отношении женщин.

Россия вновь вошла в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего отсутствия. За это проголосовали 158 стран.

После вчерашней презентации Apple цена на ее некоторые продукты в России повысилась. Подорожали AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case, это может быть связано с ослаблением рубля.

Бедрум-поп-звезда Beabadoobee выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома «Fake It Flowers», а певица Эрика Лундмоен поделилась клипом «Следы от самолетов», где показано, как могут ранить токсичные отношения.

В Москве с 15 по 25 октября пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. В его программу вошли более ста картин, снятых в разных странах мира.

На ютьюб-канале Mint Music Home 15 октября выйдет интервью с Елкой. Певица расскажет о невысказанной боли, сайд-проекте ЯАVЬ и детстве в Ужгороде. Посмотреть интервью также можно на «Афише».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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