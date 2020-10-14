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Житель Пермского края звонил в поликлинику 771 раз, пытаясь узнать результаты теста на COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:28

Житель Пермского края по имени Сергей пытался дозвониться до поликлиники 771 раз, чтобы узнать результат теста на коронавирус. Об этом сообщает информагентство Ura.ru.

Мужчина сдал анализы 7 октября — спустя неделю он так и не знает, заразился ли COVID-19. По словам пациента, врачи обещали, что результаты теста будут 9 октября. Потом в поликлинике попросили перезвонить 12 октября.

«Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», — рассказал Сергей.

Поговорить с медиками мужчине удалось лишь 13 октября. «Мне сказали, что сейчас приходят ответы тем, кто сдавал анализы в конце сентября. А из пяти сдавших 7 октября пришел ответ только одному, не мне», — сообщил Сергей.

В Пермском крае за последние сутки выявили 109 случаев заболевания коронавирусом. В России за этот период зафиксировали более 14 тыс. новых заражений — рекордное число за все время пандемии.

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