В Австралии появилось приложение, которое помогает парам развестись без лишнего стресса. Оно называется Amica, сообщает портал The Conversation.

Новый сервис подходит для супругов, которые решили расстаться по-дружески. Таким парам Amica посоветует, как разделить имущество и заботиться о детях после развода. Приложение анализирует похожие случаи и предлагает наиболее удачные решения.

Amica уже получило поддержку правительства Австралии, которое отмечает рост запросов граждан о разводе на фоне пандемии. Приложения на основе искусственного интеллекта, по мнению властей, могут помочь людям обойтись без дорогостоящих бракоразводных процессов и снизить нагрузку на судебную систему.

Однако, по словам создателей Amica, сервис не подходит семьям, в которых случилось домашнее насилие. Также приложение не способно оценить потребности детей разводящихся родителей. Amica дает относительно простые советы, но все же не заменяет профессиональных юристов и психологов.