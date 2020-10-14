Видео с пятном на Камчатке, выложенное Дудем, было снято не в Авачинском заливе, а севернее

Видео с пятном в океане, которое опубликовал в начале октября Юрий Дудь, снято не у Халактырского пляжа, а в 80 километрах севернее — рядом с бухтами Калыгирь и Малая Медвежка. Об этом РБК рассказал пилот местной авиакомпании Дмитрий Задирей, который и снял загрязнение. По его словам, он заметил пятно во время полета из Петропавловска-Камчатского на Командорские острова. «Пятна в океане бывали, но это было нечто гигантское грязно-желто-коричневого цвета, с желтой пеной вдоль берега. Тридцать лет на Камчатке летаю и такого не видел», — вспоминает он.

Снятое видео пилот передал директору горно-спортивной базы «Снежная долина» Александру Морозу, знакомому с серферами. Они просили привлечь внимание к проблеме, в результате ролик отправили Юрию Дудю. После публикации происшествие стало прочно ассоциироваться с Халактырским пляжем в Авачинском заливе, где тренируются серферы. Тот факт, что аномалия наблюдается и значительно севернее, остался незамеченным обществом.

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Серферы были первыми, кто в конце сентября рассказал о загрязнении на Камчатке. Они жаловались на жжение и резь в глазах после контакта с водой. В результате инцидента в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. В РАН в качестве одной из наиболее вероятных причин случившегося назвали токсичные водоросли. Гринпис сообщил, что в пробах с Камчатки обнаружили тяжелые металлы, компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты, эфиры и диаллилсульфид, который может входить в состав биопестицидов. Однако ни одно из этих веществ не могло стать причиной экологической катастрофы, отметили в организации.