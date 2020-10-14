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Раны от токсичных отношений в новом клипе Эрики Лундмоен «Следы от самолетов»

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:01

Певица Эрика Лундмоен выпустила новый клип «Следы от самолетов». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Видео сняла клипмейкер и режиссер Мария Маковская, а продюсером выступил глава Booking Machine Илья Мамай.

В клипе Эрика колесит на белоснежном BMW в стильном кожаном плаще и выясняет отношения с лысым молодым человеком, который неплохо играет на гитаре. Впрочем, их отношения, кажется, далеки от идеала — это становится очевидно в конце видео.

Сама певица заявила, что трек — о токсичной любви, а видеоряд к песне, сделанный Маковской, визуализирует гнет от подобных отношений.

Узнать подробнее о жизни Лундмоен в Норвегии, дружбе с «Мальбэком», музыке для похорон и творческой самостоятельности можно из интервью «Афиши Daily».

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