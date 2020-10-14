Куринный наггетс впервые достиг стратосферы

Запуск провели на ферме в Северном Уэльсе, неподалеку от главного офиса компании. Наггетс прикрепили к метеорологическому зонду, оборудованному спутниковой системой и видеокамерой.

Британская сеть супермаркетов Iceland в честь своего 50-летия отправила наггетс в стратосферу. Панированный кусочек курицы достиг высоты в 33,5 километра, что эквивалентно 880 тыс. наггетсов от поверхности Земли.

Кулинарному изделию потребовалось чуть менее двух часов, чтобы оказаться в стратосфере. Во время полета он боролся с температурой до –60 градусов Цельсия, но остался в сохранности.

Достигнув наивысшей точки наггетс направился к Земле, развив скорость 322 километра в час. На высоте 19 километров сработал парашют, который обеспечил безопасную посадку.

Первый в истории наггетс-космонавт приземлился где‑то в холмах Северного Уэльса. Участники эксперимента добрались до него и сфотографировались на память.